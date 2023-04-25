الأولمبي الفلسطيني يلتقي نظيره الأردني وديا الشهر القادم

رام الله / سما /

اتفق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مع نظيره الأردني على عقد لقاء ودي يجمع بين المنتخبين الأولمبيين يوم 15 مايو المقبل، على استاد "الخضر" الدولي بمدينة بيت لحم الفلسطينية.



يأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخبين للتصفيات الأولمبية باريس 2024، وبطولة غرب آسيا للاعبين الأولمبيين المقرر اقامتها في العراق في يونيو/ حزيران المقبل.



وقال إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفلسطيني، إنه بدأ عملية الإعداد من خلال إقامة معسكرات داخلية في الضفة الغربية في إطار المرحلة الأولى.



وأوضح أبو جزر في تصريحات صحفية، أن الاتحاد الفلسطيني يبذل جهودا كبيرة من أجل تأمين وصول اللاعبين القادمين من قطاع غزة للانضمام لزملائهم لاعبي المنتخب الحاليين في الضفة الغربية.



واستدعى أبو جزر 5 لاعبين سبق لهم اللعب في صفوف المنتخب الأولمبي والمشاركة معه في بطولة كأس العرب الأخيرة في السعودية وتصفيات كأس آسيا بالأردن، كل من إبراهيم أبو عمير، وأحمد كلاب، وخالد النبريص، وعمرو رزق، ومهند حسنين، بالإضافة للمدرب المساعد هاني المصدر.



ويعتبر اللقاء الودي الأول للمنتخب الأولمبي، ومن المقرر أن يتبعه لقاءات أخرى، لكن تحديد هوية المنتخبات التي سيلتقيها الفدائي الأولمبي مرهونة بقرعة التصفيات الأولمبية التي ستجرى الشهر المقبل، والتي تم خلالها وضع فلسطين في التصنيف الثالث آسيويا.