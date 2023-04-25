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إردوغان يقطع مقابلة على الهواء بسبب إصابته بوعكة ويلغي جولات انتخابية امتثالا لنصائح الأطباء

الأربعاء 26 أبريل 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إردوغان يقطع مقابلة على الهواء بسبب إصابته بوعكة ويلغي جولات انتخابية امتثالا لنصائح الأطباء



وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلغاء جولة انتخابية في 3 ولايات وسط البلاد، كانت مقررة اليوم، بعدما نصحه الأطباء بالراحة عقب تعرضه لوعكة صحية أثناء مقابلة مباشرة.

وقال الرئيس التركي في منشورات عبر مواقع التواصل، إنه ألغى برنامجه اليوم بشكل كامل، بما يشمل زياراته إلى كل من ولايات كيركالي ويوزغات وسيفاس، وذلك امتثالا لنصيحة الأطباء، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها بالأمس.

وأكد أردوغان أنه سيستكمل برنامجه غدا.

وكان  الرئيس التركي قطع امس الثلاثاء مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.

ألقى الزعيم البالغ التاسعة والستين ثلاثة خطابات انتخابية الثلاثاء قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 أيار/مايو تبدو نتائجها غير محسومة.

وكان مقررا أن ينهي إردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي Ulke وKanal 7. وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه.

وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة.

وأوضح “أمس واليوم كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة. للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر في شكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم”.

وبدا وجه إردوغان متعبا وعيناه تدمعان خلال حديثه. ثم أجاب الزعيم التركي عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

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