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الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية في الأغوار الشمالية

الأربعاء 26 أبريل 2023 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT



الاغوار / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم منشآت سكنية لمواطنين في الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت أمس الثلاثاء، عدة تجمعات في الأغوار الشمالية، وأخطرت بهدم منشآت سكنية تعود للمواطنين باجس سعيد دراغمة، ورداد حامد دراغمة، من الفارسية؛ بحجة عدم الترخيص.

وفي سياق آخر، قال دراغمة إن المستوطنين دمّروا أجزاء من المحاصيل الزراعية في سهل الساكوت بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية، إن "مجلس المستوطنات"، داهم خربة نبع غزال بالفارسية وصور منشآت المواطنين فيها.

وكان مستوطنون، قد أقاموا في اليومين الماضيين حظيرة أبقار في الساكوت، وسط تخوفات من أن تكون نواة لإنشاء بؤرة استيطانية رعوية في المنطقة.

#الاحتلال #الأغوار #هدم

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