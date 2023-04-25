اغتيال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني آية الله عباس علي سليماني

وكالات

لقي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله عباس علي سليماني مصرعه بهجوم مسلح في مدينة بابلسر في شمال البلاد اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن الممثل السابق للمرشد الإيراني في سيستان وبلوشستان والعضو الحالي في مجلس خبراء القيادة، فقد حياته بعد أن أطلق مسلح النار عليه عندما كان موجودا في أحد فروع البنك الوطني في مدينة بابلسر.

وذكر أحد شهود العيان، أن آية الله سليماني كان جالسا في البنك، فإذا بالمهاجم أخذ مسدس حارس البنك وفتح النار عليه، ما أدى إلى مقتل سليماني وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وأكد النائب السياسي والأمني والاجتماعي لمحافظة مازندران، روح الله سلاجي، نبأ إغتيال سليماني، مشيرا إلى أنه تم القبض على المعتدي.

المصدر: "مهر"