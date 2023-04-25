ماذا قال كاستيلانوس قاهر ريال مدريد بعد رباعيته في مرمى ريال مدريد

وكالات / سما /

عبّر الأرجنتيني تاتي كاستيلانوس مهاجم جيرونا الإسباني عن سعادته البالغة بعد تسجيله رباعية “سوبر هاتريك” في مرمى ريال مدريد باللقاء الذي جمع الفريقين مساء يوم الثلاثاء.

وتعرض فريق ريال مدريد لهزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام جيرونا ضمن فعاليات الجولة 31 من عمر الدوري الإسباني.

وتمكن اللاعب الأرجنتيني ابن 24 عاماً والمعار من صفوف نيويورك سيتي الأمريكي حتى نهاية الموسم من تسجيل 4 أهداف في مرمى لونين حارس الريال في تلك المباراة.

وتحدث تاتي كاستيلانوس حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية بعد رباعيته التاريخية في مرمى ريال مدريد قائلاً “ليلة الأحلام، لعبنا ضد أحد أفضل اللاعبين في العالم. لم أتخيل ذلك أبداً”.

وأضاف “الجميع استمتع بما قدمته سواء كانت عائلتي أو الأشخاص الموجودين في الأرجنتين في ميندوزا. أنا دائماً أحصل على الدعم منهم”.

وتابع “لقد كان حلماً أن أسجل في مرمى ريال مدريد، ولكن لا يمكنك حتى أن تتخيل أنك ستسجل أربعة أهداف. أنا سعيد بهذا الانتصار الذي كنا بحاجة إليه”.

الجدير بالذكر أن كاستيلانوس قد شارك مع جيرونا هذا الموسم حتى الآن في 31 مباراة، ونجح في تسجيل 12 هدفاً وصناعة آخر.