فيديو.. ريال مدريد يتلقى هزيمة ساحقة على يد جيرونا في الليغا

تجرع ريال مدريد هزيمة مريرة على يد مضيفه جيرونا، بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الثلاثاء، في ملعب مونتيليفي برسم مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويدين جيرونا لمهاجمه الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس في هذا الفوز العريض، حيث تكفل بتسجيل رباعية فريقه بنفسه، ليحقق السوبر هاتريك أمام الميرينجي، كأول لاعب يفعلها منذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

شباك الريال بدأت في الاهتزاز في الدقيقة 12، قبل أن يدون كاستيلانوس الهدف الثاني في الدقيقة 24، قبل أن يقلص البرازيلي فينيسيوس جونيور النتيجة بهدف من ضربة رأسية في الدقيقة 34.

ولم ينتظر جيرونا طويلاً لتسجيل الهدف الثالث، بعد الاستراحة مباشرةً، وبالتحديد في الدقيقة 46، قبل أن يوقع الأرجنتيني على هدف أصحاب الأرض الرابع في الدقيقة 62.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 5 دقائق، أظهر فينيسيوس مهارة فردية رائعة ونجح في التوغل داخل منطقة جزاء الخصم قبل أن يمرر الكرة للوكاس فاسكيز، الذي تكفل بتسجيل الثاني لكتيبة كارلو أنشيلوتي.

وفي ضوء النتيجة، يتوقف رصيد ريال مدريد عند 65 نقطة في المرتبة الثانية، في حين وصل جيرونا للنقطة 41 في المركز التاسع بجدول ترتيب الليجا.