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جوارديولا يؤكد غياب نجم مانشستر سيتي عن مباراة أرسنال - سما الإخبارية

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جوارديولا يؤكد غياب نجم مانشستر سيتي عن مباراة أرسنال

الأربعاء 26 أبريل 2023 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا يؤكد غياب نجم مانشستر سيتي عن مباراة أرسنال



وكالات / سما /

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على غياب نجم فريقه عن مباراة أرسنال القادمة، في قمة مباريات الأسبوع بالدوري الإنجليزي.

ويستقبل السيتي ضيفه أرسنال، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد، في لقاء سيحسم بشكل كبير المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، رغم تأكيد جوارديولا ونظيره في كرسي تدريب المدفعجية، ميكيل أرتيتا، عكس ذلك.

وأفاد جوارديولا في تصريحات صحفية بأن السيتي لن يتمكن من الاعتماد على ناثان أكي في مواجهة الجانرز، وأكد غيابه عن اللقاء بشكل رسمي.

وصرح بيب، مساء الثلاثاء، قائلاً “أتمنى أن يعود قريباً للمشاركة معنا من جديد، لكنه ليس جاهزاً لخوض مباراة أرسنال، ولا أعرف إن كان سيصبح جاهزاُ للعب ضد ريال مدريد أم لا”.

وأضاف جوارديولا” سنعمل على تعويض أكي باللاعب المناسب في التشكيلة، لا توجد أي شكوك عندي حول الأمر، المباراة ستكون 11 لاعباً ضد 11″.

وعن صعوبة المباراة قال” لا يجب أن ننسى أننا مازلنا في الوصافة خلف المتصدر بخمسة نقاط، هذه حقيقة لا يمكن تغييرها، هناك أقاويل أننا نملك مباراتين في أيدينا، ولكن الحقيقة الأكثر واقعية هي وضعنا في جدول الترتيب”.

#الدوري الإنجليزي #بيب جوارديولا #مانشستر سيتي #أرسنال #البريميرليج

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