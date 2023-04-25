جوارديولا يؤكد غياب نجم مانشستر سيتي عن مباراة أرسنال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على غياب نجم فريقه عن مباراة أرسنال القادمة، في قمة مباريات الأسبوع بالدوري الإنجليزي.

ويستقبل السيتي ضيفه أرسنال، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد، في لقاء سيحسم بشكل كبير المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، رغم تأكيد جوارديولا ونظيره في كرسي تدريب المدفعجية، ميكيل أرتيتا، عكس ذلك.

وأفاد جوارديولا في تصريحات صحفية بأن السيتي لن يتمكن من الاعتماد على ناثان أكي في مواجهة الجانرز، وأكد غيابه عن اللقاء بشكل رسمي.

وصرح بيب، مساء الثلاثاء، قائلاً “أتمنى أن يعود قريباً للمشاركة معنا من جديد، لكنه ليس جاهزاً لخوض مباراة أرسنال، ولا أعرف إن كان سيصبح جاهزاُ للعب ضد ريال مدريد أم لا”.