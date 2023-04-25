حاشية ميسي تُحدد طلبات لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

ظهرت الكثير من التقارير التي تتجدث عن اقتراب عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة في المستقبل القريب، ومع ذلك لا تزال الصحافة الفرنسية تكتب ما يشير إلى إمكانية أن يبقى ليو مع البي إس جي.

ووفقًا لإصدار اليوم من صحيفة لو باريزيان فقد تواصلت حاشية ليونيل ميسي مع النادي الباريسي، بخصوص عملية تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم.

وبحسب التقرير فقد طلب مُمثلي ميسي من النادي الفرنسي العاصمي زيادة في الراتب، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة النادي الذي يرغب في خفض الأجور في الفترة القادمة للتوافق مع قوانين اللعب المالي النظيف.

أضاف التقرير بأن مُمثلي نجم برشلونة السابق طلبوا أيضًا من النادي الفرنسي أن يحصل اللاعب في حالة التجديد على نفس المكافأة التي حصل عليها في عام 2021 للتوقيع مع البي إس جي.