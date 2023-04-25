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حاشية ميسي تُحدد طلبات لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان - سما الإخبارية

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حاشية ميسي تُحدد طلبات لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

الأربعاء 26 أبريل 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاشية ميسي تُحدد طلبات لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

ظهرت الكثير من التقارير التي تتجدث عن اقتراب عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى برشلونة في المستقبل القريب، ومع ذلك لا تزال الصحافة الفرنسية تكتب ما يشير إلى إمكانية أن يبقى ليو مع البي إس جي.

ووفقًا لإصدار اليوم من صحيفة لو باريزيان فقد تواصلت حاشية ليونيل ميسي مع النادي الباريسي، بخصوص عملية تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم.

وبحسب التقرير فقد طلب مُمثلي ميسي من النادي الفرنسي العاصمي زيادة في الراتب، وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة النادي الذي يرغب في خفض الأجور في الفترة القادمة للتوافق مع قوانين اللعب المالي النظيف.

أضاف التقرير بأن مُمثلي نجم برشلونة السابق طلبوا أيضًا من النادي الفرنسي أن يحصل اللاعب في حالة التجديد على نفس المكافأة التي حصل عليها في عام 2021 للتوقيع مع البي إس جي.

وبحسب بعض التحليلات فقد تعثرت المفاوضات مع ليونيل ميسي بشأن تجديد عقده وأن السبب في ذلك ليس ماديًا، حيث توصل باريس خلال نهائيات كأس العالم في قطر إلى اتفاق شفهي مع اللاعب لتمديد العقد.

ولكن بعد المونديال تغير موقف النجم الذي لا يزال يملك الرغبة في العودة إلى كاتالونيا والعودة إلى برشلونة الذي قضى معه 21 عامًا في حياته، وقد أشارت الصحافة المحلية في وقت سابق أن ليو ميسي شوهد يوم الاثنين وهو يتناول العشاء مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا زميليه السابقين في البلاوجرانا.

#ميسي #برشلونة #باريس سان جيرمان

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