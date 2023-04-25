رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، تأكد مجلس الأمن على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.

كما تناولت الصحف، انتظام الدوام في مدارس الضفة كافة، وتأكيد رئيس الوزراء محمد اشتية أن امتحانات "التوجيهي" في موعدها.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- مجلس الأمن يؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

- انتظام الدوام في مدارس الضفة كافة واشتية يؤكد: امتحانات "التوجيهي" في موعدها

- جنود الاحتلال والمستوطنون يغلقون مدخل البيرة وطرق شمال رام الله بزعم إصابة مستوطن بالرصاص

- الأسير عمرو هميل يتعرض لجلطة ونادى الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياته

- الرئيس يتلقى برقيتي تهنئة من نظيريه المصري والفلبيني لمناسبة عيد الفطر

- حنانيا: تثبيت حقوق لصالح الجالية الفلسطينية مقابل دخول إسرائيل برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية

- الصفدي يبحث مع لازاريني سبل دعم "الأونروا"

- أوسلو تعلن حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات

- الخلافات في إسرائيل تصل المقابر وتظاهرات ضد حكومة نتنياهو

- رحلة الهروب من ويلات الحرب في الخرطوم

- "إنتربول فلسطين" يتسلم مطلوبا للعدالة من الأردن

- أردوغان يكرم دولة فلسطين ويمنح فريقها للتدخل والاستجابة العاجلة وسام الجمهورية للتضحية

- والدة الأسير منذر نور.. عيد بنكهة الوجع

* "الأيام":

- تواصل حصار أريحا والقيود في الأغوار.. بؤرة استيطانية رعوية في سهل الساكوت

- نابلس: مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة

- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مجدداً ضد الإصلاح القضائي

- إصابة مستوطن بإطلاق نار قرب مفترق "عيون الحرامية"

- مجلس الأمن يؤكد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس

- إجلاء مئات الفلسطينيين من الأراضي السودانية

- انتظام العملية التعليمية في مدارس الضفة.. "التربية": سنعطي الأولوية لطلبة "التوجيهي"

- القدس: تحذيرات من مخطط احتلالي لتحويل مصلى باب الرحمة إلى "كنيس يهودي"

- أوسلو تحظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تساهم في المستوطنات

- بايدن يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

- هجوم سيبراني يستهدف 15 موقعاً إسرائيلياً

- التزام نسبي بوقف النار في السودان مع تواصل عمليات إجلاء الأجانب

* "القدس":

- مجلس الأمن يؤكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالقدس

- اشتية: انتظام الدوام في كافة مدارس الضفة

- مستوطنون يقيمون بؤرة «رعوية» جديدة بالأغوار ويقطعون أشجاراً في بورين

- الشرطة والمستوطنون يستبيحون الأقصى

- رئيس الشاباك يهدد بمواصلة العمليات ضد الفلسطينيين والخارج ويعترف بوجود خلافات داخلية

- الخارجية الأردنية: النائب العدوان بصحة جيدة

- العقوبات على روسيا يمكن تشديدها

- احتجاجات ضد الحكومة ومشادات بالمقابر العسكرية الإسرائيلية

- السودان: 460 قتيلا في 11 ولاية منذ بدء الاشتباكات وتبادل الاتهامات بخرق الهدنة

- هجوم سيبراني يستهدف 15 موقعا إسرائيليا

- بايدن يعلن رسميا ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية