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الخارجية: نتابع جرائم إرهاب المستوطنين مع المحاكم الدولية المتخصصة

الأربعاء 26 أبريل 2023 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: نتابع جرائم إرهاب المستوطنين مع المحاكم الدولية المتخصصة



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تتابع جرائم الاحتلال ومستوطنيه، مع المحاكم الدولية المتخصصة، لمحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إقدام مستوطنين إرهابيين على إحراق منزل غير مأهول بين قريتي قصرة وجالود، جنوب نابلس.

 واعتبرت الخارجية أن الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية المنتشرة في قواعد الإرهاب على سفوح وهضاب وجبال الضفة المحتلة، تعكس العقلية الاستعمارية العنصرية المتطرفة التي تشعل الحرائق في ساحة الصراع ولا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم مليشيات المستوطنين الإرهابية، وتعتبرها إمعاناً في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع.

#وزارة الخارجية #المستوطنين #المحاكم الدولية

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