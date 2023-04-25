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"الأسرى": الوضع الصحي للمعتقلة المصابة فاطمة شاهين مستقر

الأربعاء 26 أبريل 2023 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الوضع الصحي للمعتقلة المصابة فاطمة شاهين مستقر، وما زالت بحاجة لرعاية طبية حثيثة، لمتابعة وضعها الصحي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عقب زيارة أحد محاميها للأسيرة شاهين، في "مستشفى شعاريه تسيدك"، أن المصابة موجودة في قسم الجراحة، وكانت قد أجريت لها عملية جراحية في منطقة الإصابة في الظهر والبطن".

يذكر أن المصابة شاهين كانت قد اعتقلت قبل عدة أيام بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص عليها وأصابها في منطقة البطن، شمال مخيم العروب في مدينة الخليل.

#فاطمة شاهين

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