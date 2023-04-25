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الاحتلال يغلق مفرق "عيون الحرامية" شمال رام الله

الأربعاء 26 أبريل 2023 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مفرق "عيون الحرامية"، شمال رام الله.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة منذ ساعات الصباح الباكر في المنطقة، ومنعت مركبات المواطنين من المرور من هذا الشارع الحيوي الرابط بين محافظتي رام الله ونابلس.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال، قد اقتحمت الليلة الماضية بلدة عطارة، واعتقلت الشاب عبد الله أبو رجيلة (33 عاماً) بعد مداهمة منزله، وأفرجت عنه لاحقاً.

وكانت قوات الاحتلال، قد اغلقت يوم أمس مفرق "عيون الحرامية" وعدة مناطق أخرى شمال رام الله، بزعم إصابة مستوطن بإطلاق نار.

#رام الله #الاحتلال #عيون الحرامية

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