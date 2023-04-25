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مستوطنون يحرقون منزلا بين قريتي قصرة وجالود جنوب نابلس

الأربعاء 26 أبريل 2023 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أحرق مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، منزلا غير مأهول بين قريتي قصرة وجالود، جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس ، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت المنطقة الواقعة بين قريتي جالود وقصرة فجرا، واحرقت منزلا غير مأهول، وسرقت حمارا.

وكانت مواجهات، قد دارت بين المستوطنين والمواطنين الذين حاولوا التصدي لهم، ولم يبلغ عن إصابات.

وحذر دغلس من وجود خلية إرهابية منظمة من المستوطنين تقوم بعمليات الاحراق والتدمير والسرقة، في قرى جالود، وقصرة، وقريوت في محافظة نابلس، وقرى سنجل وترمسعيا في رام الله.

#نابلس #مستوطنون #بلدة قصرة #قرية جالود

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