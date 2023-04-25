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مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال غرب نابلس

الثلاثاء 25 أبريل 2023 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال غرب نابلس



نابلس/سما/

استهدف مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الثلاثاء 25/4/2023م، حاجز "سالم "العسكري غرب نابلس في الضفة الفلسطينية المحتلة.

ووفقا لمصادر محلية، فإن مقاومون استهدفوا حاجز سالم العسكري الاحتلالي جنوب غرب نابلس بوابل من الرصاص.

وفي نفس السياق، أكدت المصادر أن مقاومون أطلقوا النار تجاه طائرات الاحتلال في أجواء البلدة القديمة بنابلس.

يشار إلى أن  طائرات مسيّرة "إسرائيلية" حلقت مساء اليوم في سماء البلدة القديمة في مدينة نابلس وحي الجابريات المحاذي لمخيم جنين بغرض التصوير والاستطلاع، بحسب مصادر صحفية.

#نابلس

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