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محكمة الاحتلال في اللد تصدر حكما على 5 شبان بتهمة المشاركة في "هبة الكرامة"

الثلاثاء 25 أبريل 2023 11:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال في اللد تصدر حكما على 5 شبان بتهمة المشاركة في "هبة الكرامة"



الداخل المحتل/سما/

أصدرت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، حكمًا على 5 شبان من المدينة أحدهم قاصر، وذلك بتهمة المشاركة بأحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو عام 2021.

وتنسب السلطات الإسرائيلية للشبان الخمسة، مزاعم بـالتخطيط للقيام بإلقاء زجاجات حارقة على مستوطنين، بالإضافة إلى إلقاء زجاجتين حارقتين على مستوطنين في مدينة اللد.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية اثنين من الشبان الخمسة في حزيران/ يونيو عام 2021.

وقضت المحكمة بسجن الشاب سيف الطوري (17 عاما - قاصر) لمدة 3 سنوات، والشاب طلبة الطوري لمدة 4 سنوات، والشاب رأفت الطوري لمدة 24 شهرًا، وأمهلته المحكمة لمدة شهرين حتى يسلّم نفسه للشرطة من أجل تنفيذ محكوميته.

كما أصدرت المحكمة حكما ضد الشابين مسلم الطوري وسلامة الطوري بـ"العمل في خدمة الجمهور".

و قال المحامي تيسير شعبان، الموكل بالدفاع عن الشبان الخمسة، "إننا نتحدث عن 5 شبان اعتقلوا بداية شهر حزيران/ يونيو عام 2021، بإدعاء المشاركة بأحداث هبة الكرامة والتخطيط لتنفيذ اعتداء على يهود في مدينة اللد عن طريق إلقاء الزجاجات الحارقة، حسب لائحة الاتهام".

وأضاف شعبان أن "الشابين سيف وطلبة الطوري قيد الاعتقال منذ حزيران/ يونيو عام 2021، أما الشاب رأفت الطوري أمهلته المحكمة تسليم نفسه للشرطة حتى 60 يومًا ليقضي محكوميته، وأما الشابين مسلم وسلامة الطوري حُكم عليهما بالعمل لصالح الجمهور".

عرب48

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