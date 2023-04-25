المالكي يلتقي نظيره الروسي في نيويورك

الرياض/سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نظيره وزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف، على هامش جلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري والمخصصة للشرق الأوسط وقضية فلسطين.

وشكر المالكي نظيره الروسي على كلمته، وحضوره الشخصي، وترؤسه جلسة مجلس الأمن، ورفع مستوى الاجتماع إلى مستوى وزاري رفيع المستوى، بما يعكس أهمية ما يحصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وأدواتها المختلفة من مسؤولين، ومستوطنين.

وعبر المالكي عن أهمية الدعم والتضامن الذي تعبّر عنه دول مجلس الأمن، والأهم إلحاق ذلك بخطوات عملية وتدابير لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي.

وأطلع المالكي نظيره الروسي على الأوضاع الصعبة والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل وحكومتها الفاشية، ومستوطنوها، وتصعيدها غير المسبوق وعدوانها الدائم، كما تطرق إلى العلاقات الثنائية وضرورة تطوير العلاقات والدعم الإنساني للشعب الفلسطيني.

بدوره، أكد لافروف موقف بلاده الواضح من الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وضرورة تنفيذ قرارات الإجماع الدولي، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.

وشدد على موقف روسيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني على الصعد كافة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.