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الاحتلال يعتقل مواطنين من طوباس على حاجز الحمرا العسكري

الثلاثاء 25 أبريل 2023 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنين من طوباس على حاجز الحمرا العسكري



طوباس/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شابين من مدينة طوباس.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد زياد أنيس صوافطة (22 عاما)، وفراس حسين أحمد دراغمة (23 عاما)، أثناء مرورهما على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا المقام على أراضي الأغوار لليوم الــ18 على التوالي.

وتشمل الإجراءات إيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، والتدقيق في البطاقات الشخصية لراكبيها، وإعاقة وصولهم إلى أماكن عملهم ومزارعهم.

#طوباس

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