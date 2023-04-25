أردوغان يكرم دولة فلسطين ويمنح فريقها للتدخل والاستجابة العاجلة وسام الجمهورية للتضحية

أنقرة/سما/

كرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، دولة فلسطين ممثلة بفريقها للتدخل والاستجابة لدعمها الإغاثي والإنساني لجهوده في مواجهة تداعيات الزلزال.

وقلد الرئيس أردوغان سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) عماد الزهيري، وسام الجمهورية للتضحية، وذلك في مراسم رئاسية رسمية تم تنظيمها في القصر الرئاسي بأنقرة، بمشاركة أكثر من 90 دولة ساهمت في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض، عقب الزلزال الذي ضرب مناطق الجنوب التركي في شهر شباط الماضي.

وقال السفير مصطفى إن هذا التكريم هو تكريم للرئيس محمود عباس الذي وجه الفريق وأصدر تعليماته لمشاركتهم في الجهود التركية والدولية، وتكريما للشعب الفلسطيني على موقفه المبدئي في نصرة وإغاثة الأشقاء في تركيا.

وأضاف أن مشاركة الفريق الفلسطيني مهمة، حيث عكست مبادئ وأخلاق ومثل الشعب الفلسطيني في التضامن ونصرة المحتاجين من الأشقاء والأصدقاء.

بدوره، أشاد السفير الزهيري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، التي ترأست فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، بهذا التكريم والتوسيم الذي اعتبره تكريماً لكل أعضاء الفريق من مختلف الجهات الشريكة، وتكريما لرئيس مجلس الإدارة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ولفريق عمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي.

وقد لاقى تكريم دولة فلسطين ترحيبا حارا من الحضور والمشاركين، حيث قدم الرئيس التركي شكره لأخيه الرئيس محمود عباس، وللشعب الفلسطيني ككل.