هجوم الكتروني يستهدف 15 موقعا إسرائيليا

القدس المحتلة/سما/

استهدفت مجموعة قرصنة (هاكرز)، اليوم الثلاثاء، 15 موقعا إسرائيليا مهما عبر هجوم الكتروني، بما في ذلك موقع هيئة البث الإسرائيلية، إضافة إلى بنوك وشركات اتصالات وهيئات حكومية، وذلك في أعقاب استهدافها لموقعي الموساد ومؤسسة التأمين الوطني.

وأفادت صحيفة "معاريف" بأن المجموعة التي تطلق على نفسها "أنونيموس سودان"، نفذت تهديدها اليوم بشن "هجوم كبير"، بعد أن أسقطت الليلة الماضية موقعي موساد، ومؤسسة التأمين الوطني.

وذكرت أن المجموعة استهدفت مواقع إلكترونية لشركتي الاتصالات وخدمات الإنترنت "سيلكوم" و"بارتنر" وجامعة تل أبيب وصحيفة "جيروزاليم بوست"، وموقع شركة المياه "ميكوروت".

كما عطّل القراصنة الدخول لمواقع هيئة البث الإسرائيلية ("كان")، وشركة المواصلات العامة "إيغد" وبنك "ديسكونت"، وهو واحد من أكبر ثلاث بنوك في إسرائيل.

ويدور الحديث عن هجمات حجب الخدمة (DDoS)، والتي تسبب بطء الخدمات في المواقع المستهدفة أو زحامًا فيها يسبب صعوبة وصول المستخدمين لها نظرًا لهذا الاكتظاظ وتعطل الخوادم ولكنها لا تسمح بسرقة المعلومات، بحسب المصدر ذاته.



ويأتي الهجوم عشية احتفال إسرائيل بذكرى ما يسمى "يوم الاستقلال" وهو يصادف يوم الإعلان عن تأسيس الدولة على الأرض العربية عام 1948.

ومساء الاثنين، أعلنت "أنونيموس سودان"، مهاجمة الموقع الإلكتروني لجهاز "الموساد" و"مؤسسة التأمين الوطني" الإسرائيلية. وتعهدت مجموعة "الهاكرز" على قناتها بمنصة "تليغرام" بأن "هذا الهجوم بمثابة تحضير لهجوم كبير".

وارتبط اسم المجموعة بعدد من الهجمات الإلكترونية على مواقع مختلفة في إسرائيل منذ بداية نيسان/ أبريل الجاري.

وفي الرابع من الشهر الجاري، أعلنت "أنونيموس سودان" شن هجوم على المواقع الإلكترونية للعديد من الجامعات الحكومية الكبرى في إسرائيل.

ووقتها، قالت مجموعة "الهاكرز" على تليغرام: "البنية التحتية، والجامعات... تم إسقاط قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين".

وتشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية بين الفينة والأخرى هجمات من قبل متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم.