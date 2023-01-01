“انتربول فلسطين” يتسلم مطلوبا للعدالة من الأردن

رام الله/سما/

تسلم المكتب المركزي الوطني (انتربول فلسطين) من انتربول المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء، مطلوبا فارّا من وجه العدالة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إنه في إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد ارتكابهم جرائم، تم استصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية) بحق أحد المواطنين بتهم إساءة الإئتمان، والتزوير في أوراق رسمية، والسرقة، وفقا لأمر قبض صادر من قبل النائب العام، حيث تم تسليم المطلوب اليوم عبر القنوات المختصة.



وأكد العقيد ارزيقات أنه تم التحفظ على المطلوب إلى حين إحالته لجهات الإختصاص، لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا، ووجه تحذيرا لكل الفارّين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم.