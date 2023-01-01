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يديعوت: الشرطة تعتقل فلسطينيا للاشتباه في سرقته سلاحا وذخيرة من جنود

الثلاثاء 25 أبريل 2023 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: الشرطة تعتقل فلسطينيا للاشتباه في سرقته سلاحا وذخيرة من جنود



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا للاشتباه في سرقته سلاحا وذخيرة من جنود أثناء مشاركتهم في مراسم فعاليات "يوم الذكرى" الذي أقيم أمس الاثنين.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنه "في وقت متأخر من الليلة الماضية، تلقت الشرطة بلاغا عن سرقة معدات عسكرية من حيازة جنود إسرائيليين كانوا يقيمون في موقع تل الذخيرة في القدس كجزء من احتفال يوم الذكرى"، مبينة أن "قوات الشرطة بدأت من مركز ليف هبيرا في منطقة القدس، التي وصلت إلى مكان الحادث".

وأفادت بأنه "في توضيح ملابسات القضية التي ظهرت منها قبل وقت قصير من بدء المراسم، سرق عدد من الخراطيش المحملة بالذخيرة من الموقع. وخلال الحفل لاحظ أحد الجنود ضجيجا قادما من غرفة المعدات ولاحظ المشتبه به وهو من سكان مخيم شعفاط في العشرينات من عمره وهو يحمل حقيبة وكشف فحصه أنها تحتوي على عدة خراطيش محملة".

وذكرت أنه "تم اعتقال المشتبه به لاستجوابه، كما كشفت عن هوية مشتبه به آخر، من سكان القدس الشرقية في العشرينات من عمره، كان موجودا في منزله وتم القبض عليه أيضا للاستجواب"، مضيفة: "في إطار التحقيق في القضية ، مثل المشتبه بهما أمام المحكمة العليا صباح اليوم، التي وافقت على طلب الشرطة ومددت حبسهما عدة أيام".

وشددت الشرطة الإسرائيلية على أنها ستواصل "محاربة الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة بجميع أنواعها، بما في ذلك الجرائم الجنائية للحصول عليها بشكل عام ومع التركيز على المجتمع العربي بشكل خاص، وتعقب المشتبه بهم المتورطين في ذلك ومحاكمة المتهمين".

#الشرطة الاسرائيلية

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