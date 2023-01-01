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واتساب يستعد لمنافسة تليجرام ..

الثلاثاء 25 أبريل 2023 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب يستعد لمنافسة تليجرام ..



وكالات / سما/

 تعمل "واتساب"،على تحديثٍ جديد يُتيح لها دخول المنافسة بقوة مع تطبيق "تليجرام" في عالم "القنوات".

وأظهر موقع "وابيتا إنفو" الخاص بإصدارات "واتساب بيتا" التجريبية، أن المنصة طرحت تحديثًا تجريبيًّا جديدًا لمستخدميه، يتيح خاصية جديدة أطلقت عليها "قنوات واتساب".

وعلى عكس الدردشات العادية على "واتساب"، قد لا تكون "قنوات واتساب" محمية بنظام تشفير من "طرف إلى طرف"، كما أن من المتوقع أن تظل عضوية المستخدمين في القنوات، خاصة.

وستظهر "قنوات واتساب" في علامة تبويب جديدة بالقسم الخاص بها، وسيسمح هذا القسم للمستخدمين باكتشاف قنوات جديدة عبر زر البحث عن القنوات.

وتشير المعلومات الخاصة بالتقنية الجديدة إلى أن "واتساب" لن تعرض أي معلومات شخصية خاصة بالمستخدمين عبر هذه القنوات، مثل أسمائهم أو أرقام هواتفهم.

ويقدم تطبيق "تليجرام" خاصية "القنوات" تلك منذ فترة، وهي تسمح للمستخدمين بالاشتراك في مجموعات البث فقط؛ مما يسمح بنشر المعلومات أو التحديثات للمشتركين، ويتلقى المستخدمون إشعارات بالرسائل الجديدة المنشورة في القنوات، والتي تعمل مثل مجموعات القراءة فقط.

وبالعودة إلى "قنوات واتساب"، تشير المعلومات إلى أنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك يدويًّا في هذه القنوات عن طريق البحث عن اسم القناة أو معالجها، ولن تكون هناك أي توصيات خوارزمية أو رسم بياني اجتماعي يقترح قنوات جديدة للمستخدمين. وباتت هذه التقنية متاحة عبر الإصدار التجريبي "واتساب بيتا" لنظاميْ تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"؛ لكن المنصة تشير إلى أن هذه الميزة لا تزال قيد التطوير وقد تشهد تغييرات كبيرة تم طرحها في الإصدار العام.

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