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داخلية غزة تعلن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر الاربعاء عبر رفح

الثلاثاء 25 أبريل 2023 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تعلن كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر الاربعاء عبر رفح



غزة / سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن كشف جديد وآلية السفر للسفر عبر معبر رفح جنوب قطاع غزة ليوم غد الاربعاء 26 أبريل 2023.

وأوضحت الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلة الاولى من كشف المسافرين رقم (2023/16)  هنـــــــا.

وأكدت الوزارة، على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

وشدّدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت وزارة الداخلية، إلى ضرورة إحضار المسافرين بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وطالبت بمن المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، مؤكدة ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

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