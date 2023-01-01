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انهيار بنك أمريكي بصورة مفاجئة

الثلاثاء 25 أبريل 2023 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
انهيار بنك أمريكي بصورة مفاجئة



وكالات / سما/

هوى سهم البنك الأمريكي "فيرست ريبابليك بنك" في تداولات أمس الاثنين، وجاء ذلك بعد تقرير مالي عن أداء البنك في الربع الأول من العام الجاري 2023.

وأمس أنهى سهم "فيرست ريبابليك بنك" التعاملات على انخفاض بنسبة 12.2% عند 16 دولارا للسهم، وخلال التداولات تراجع السهم بنسبة 22%.

وجاء التراجع بعد نشر تقرير مالي عن الربع الأول من العام 2023، وأعلن البنك الأمريكي عن نزوح كبير للودائع وزيادة في القروض.

وأشار البنك إلى سحب 40.8% من الودائع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى 104.47 مليار دولار، وفي الربع الأخير من العام الماضي بلغت 176.43 مليار دولار.

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