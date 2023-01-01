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تعرض الأسير عمرو هميل لجلطة ونادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياته

الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حمل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عمرو محمود هميل (47 عاما) ومصيره من بلدة بردلة في الأغوار الشمالية، الذي تعرض لجلطة في 20 نيسان/ أبريل الجاري، إذ كان يقبع في سجن "ريمون".

وأكد نادي الأسير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجون الاحتلال نفذت جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) بحقه، من خلال مماطلتها في نقله إلى المستشفى، رغم ظهور أعراض واضحة تؤكد إصابته بجلطة، وبعد ضغط من الأسرى على إدارة السجن، جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا"، بعد 30 ساعة من ظهور الأعراض.

وبين أن الأعراض الأساسية التي عانى منها هي صعوبة في النطق، وعدم قدرة على تحريك يديه، وساقه، ومشاكل في النظر، ولاحقا بعد نقله إلى مستشفى "سوروكا"، جرى نقله إلى "عيادة سجن الرملة".

وذكر نادي الأسير، أن الأسير هميل معتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن المؤبد، علما أنه متزوج وله ابن وابنة.

#الاحتلال #سجون #نادي الأسير #سجن ريمون

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