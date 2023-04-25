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بالأسماء .. استدعاء 5 لاعبين من غزة للمنتخب الأولمبي

الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء .. استدعاء 5 لاعبين من غزة للمنتخب الأولمبي



غزة / سما /

قالت مصادر صحفية محلية إن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي استدعى 5 لاعبين من غزة في إطار تحضيرات الفدائي للمشاركة في بطولة غرب آسيا المقرَّر إقامتها في العراق.

وذكرت المصادر أن الجهاز الفني يسعى لتواجد اللاعبين الخمسة برفقة المنتخب قبل المباراة المقرَّر أن يلتقي فيها نظيره الأردني في رام الله منتصف الشهر القادم.

وبدأ اتحاد كرة القدم إجراءات استصدار تصاريح دخول اللاعبين الخمسة إلى الضفة الغربية وهم إبراهيم أبو عمير وأحمد كُلاب وخالد النبريص، إلى جانب عمرو رزق ومهند حسنين والكابتن هاني المصدر المدرّب المساعد.

وكان الكابتن إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب الأولمبي أكد في وقت سابق وجود لاعبين جدد من غزة في صفوف المنتخب خلال الاستحقاقات القادمة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها دعوة الثنائي رزق وحسنين للمشاركة مع الأولمبي، خاصة وأنهما شاركا مع منتخبي الناشئين والشباب في العديد من الاستحقاقات السابقة، ويملكان خبرة دولية جيدة ستساعدهم على الانسجام مع الأولمبي، فيما تواجد أبو عمير وكُلاب والنبريص مع المنتخب الأولمبي في جميع مشاركاته منذ عامين.

#المنتخب الأولمبي #غزة #بطولة غرب آسيا #لاعبين

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