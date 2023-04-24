السفير المجالي يزور النائب الأردني المحتجز لدى الاحتلال

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، قام بزيارة النائب عماد العدوان الذي أوقفته سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال المجالي في بيان له: "إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً، وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة".

وأضاف: "إن السفير الأردني تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في سياق الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع.