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إيرادات فيلم "ابن الحاج أحمد" تصل لـ5 ملايين و868 ألف جنيه في 4 أيام

الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيرادات فيلم "ابن الحاج أحمد" تصل لـ5 ملايين و868 ألف جنيه في 4 أيام



وكالات / سما /

حصد فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو ، مليونين و198 ألفا و226 جنيها، في ثالث أيام العيد، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 4 أيام من طرحه 5 ملايين و868 ألفا و394 جنيها.

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، صبرى فواز، محمد لطفى، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وشارك فى السيناريو فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018.

وتدور أحداث فيلم "ابن الحاج أحمد" في إطار كوميدي حول أحمد (شيكو) الذي يعمل في بقالة والده (سيد رجب)، ولكنه يعاني من بعض المتاعب بسبب عصابات خطرة يضطر لمواجهتها، بالتعاون مع نبيلة (رحمة أحمد).

يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام العام الماضى وهم "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.

#فيلم #ابن الحاج أحمد #شيكو

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