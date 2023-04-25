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وفاة فارس بعد سقوطه عن صهوة جواده أثناء سباق في أستراليا

الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة فارس بعد سقوطه عن صهوة جواده أثناء سباق في أستراليا



وكالات / سما /

قالت إدارة سباق راسينغ فيكتوريا في أستراليا إن الفارس دين هولاند توفي متأثرا بجروح أصيب بها إثر سقوطه عن صهوة جواده خلال سباق في ولاية فيكتوريا يوم الاثنين.

وقالت إدارة سباق الخيل بالولاية إن هولاند، 34 عاما، كان أحد فارسين سقطا في السباق الافتتاحي.

عالج مسعفون هولاند، لكنه توفي في موقع الحادث، بينما تجاوز الفارس الآخر إصابته الخطيرة.

وقال أندرو جونز، الرئيس التنفيذي لراسينغ فيكتوريا في بيان ”كان حادثا مأساويا اليوم ونحن جميعا نشعر بصدمة وحزن عميقين لوفاة دين. لقد كان فارسا موهوبا خفيف الوزن، وكان يحظى باحترام كبير وسط أقرانه. وفاة دين أمر مفجع للجميع في سباقات فيكتوريا والرياضة على الصعيد الوطني.”

بدأ هولاند مسيرته عام 2005 وحصل على أول بطولة في يناير 2006 .

وتعد شرطة ولاية فيكتوريا تقريرا للطبيب الشرعي.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن هولاند كان يقترب من النهاية عندما انحرف حصانه، فسقط عنه.

#فارس #أستراليا #سباق

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