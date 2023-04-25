انستغرام يدعم إضافة خمسة روابط إلى ملفات تعريف المستخدمين

وكالات / سما /

أعلنت منصة مشاركة الفيديو والصور الشهيرة "انستغرام" Instagram عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة خمسة روابط إلى ملفات تعريف المستخدمين، وذلك في خطوة ستساعد مستخدميها ومنشئيها على عرض المزيد من أعمالهم.

ميزة جديدة

وكان بإمكان المستخدمين سابقًا مشاركة رابط واحد فقط في السيرة الذاتية لملفهم الشخصي، مما دفع المستخدمين إلى اللجوء إلى مواقع "الارتباط في السيرة الذاتية" التي سمحت لهم بإضافة رابط إلى صفحة ويب تستضيف روابط متعددة، وستسمح "انستغرام" للمستخدمين الآن بإضافة روابط أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، حسابات "Linktree و Beacons و Discord".

روابط ملفات تعريف المستخدمين

ويمكن لمستخدمي الخدمة المملوكة لشركة "ميتا" Meta الآن مشاركة أعمالهم التجارية عبر الإنترنت والمحتوى بالإضافة إلى روابط لملفات تعريف الشبكات الاجتماعية المختلفة مع متابعيهم على "انستغرام"، ويتم طرح الميزة حاليًا دوليًا ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من مليار مستخدم في الأيام المقبلة.

إضافة أكثر من رابط إلى السيرة الذاتية

وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، عن طرح هذه الميزة على قناته الإذاعية، وأوضح، أن القدرة على إضافة أكثر من رابط إلى السيرة الذاتية للملف الشخصي كانت واحدة من أكثر الميزات المطلوبة على نطاق واسع على المنصة.

طريقة إضافة الميزة الجديدة

ويمكن للمستخدمين الراغبين في إضافة المزيد من الروابط إلى سيرتهم الذاتية النقر على خيار إضافة رابط خارجي في قسم الروابط من قائمة تعديل الملف الشخصي، ومن المتوقع أن تصل الميزة إلى جميع مستخدمي "انستغرام" بحلول نهاية هذا الشهر، وتمكن موظفو Gadgets 360 من تأكيد أن الميزة قد تم طرحها بالفعل في حساباتهم على iOS و Android.

مميزات جديدة

وجاء هذا الإعلان من الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" في الوقت الذي تستعد فيه الشركة للإعلان عن تسريح العمال على مستوى الشركة كجزء من عملية إعادة الهيكلة، وأخطرت الشركة المديرين للاستعداد للإعلان عن تخفيض الوظائف في الأيام المقبلة، وفي الوقت نفسه، تواصل "ميتا" إضافة ميزات إلى "فيسبوك، وواتساب، وانستغرام".

جلب الإعلانات

وكانت "انستغرام"، قد طرحت في شهر مارس ميزة جديدة لإعلانات التذكير لجلب الإعلانات إلى فئة نتائج البحث، وفي الوقت نفسه، يقال إن "ميتا" تعمل أيضًا على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إرسال رموز تعبيرية متحركة، للحصول على إصدار مستقبلي من تطبيق المراسلة الشهير.

تغييرات جديدة ومهمة للمبدعين في "ريلز"

ومؤخراً، كشفت شركة "ميتا" عن البدء في تطبيق تغييرات جديدة ومهمة على مقاطع "ريلز" في تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات القصيرة "إنستغرام" لجعلها أكثر استدامة ومربحة للمبدعين.

وتعمل الشركة على تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بها والسماح للمبدعين بكسب نسبة مئوية من الأرباح على النظام الأساسي.

وقالت ميتا في منشور على مدونتها الرسمية، "نحن نسعى جاهدين لجعل "إنستغرام" موطناً للمبدعين للتعبير عن إبداعك والتواصل مع جمهورك وكسب لقمة العيش، نعلن اليوم عن تحسينات على "ريلز" لتمكينك من تقديم أفضل ما لديك ".

ومن خلال هذه التغييرات الكبيرة، فيتيح "إنستغرام" الآن للمبدعين اكتشاف أفكار محتوى جديدة، وذلك عبر إضافة وجهة مخصصة لهم ليستوحوا من أحدث الاتجاهات.

وسوف سيتمكن منشؤو المحتوى من رؤية أفضل الأغاني الشائعة على "ريلز"، ومعرفة عدد مرات استخدام الصوت، أو النقر لاستخدامه أو حفظ الصوت لأنفسهم.

كما سيتمكنون أيضاً من معرفة الموضوعات الشائعة وعلامات التصنيف الموجودة على "ريلز".