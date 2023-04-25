  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف بغزة توزع مساعدات نقدية على 1695 أسرة متعففة

الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة توزع مساعدات نقدية على 1695 أسرة متعففة



غزة/ سما /

وزعت الإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساعدات نقدية على 1695 أسرة متعففة في محافظات قطاع غزة بمبلغ إجمالي 421 ألف شيكل بتمويل كريم من عدة مؤسسات شريكة.

وذكر مدير عام الإدارة العامة للزكاة بالوزارة أسامة اسليم، أنه تم توزيع مبلغ 150 أو 200 شيكل لكل أسرة، مشيرا إلى أن آليات التوزيع شملت مستفيدين من كل محافظات قطاع غزة عبر منظومة لجان الزكاة.

وأوضح اسليم، أن اختيار المستفيدين جاء وفقًا للمعايير التي وضعتها إدارة الزكاة لضمان إيصال المساعدات لمستحقيها.

وأشاد بجهود المؤسسات المانحة المبذولة في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة نتيجة الحصار منذ سنوات.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد المنفذ.. 8 إصابات إحداها خطيرة في عملية دهس بالقدس المحتلة (صور وفيديو)

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس بالقدس.. صورة

معاريف: انهيار موقع "الموساد" والتأمين الوطني بهجوم الكتروني

مستشار حميدتي لقناة عبرية: الهجمات علينا تشبه هجمات حماس ضد "إسرائيل"

"إسرائيل" تدعو البرهان وحميدتي لـ"قمة مصالحة" في تل أبيب

أول تعليق من نتنياهو على عملية الدهس بالقدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

عماد

السفير المجالي يزور النائب الأردني المحتجز لدى الاحتلال

20230425115737

مشادات وتدافع بالأيدي.. إسرائيليون يهاجمون بن غفير في المقبرة

20230425011747

رئيس الشاباك: إسرائيل تواجه خلافات داخلية شديدة و"تكتل الجبهات" ضدها

image_processing20230425-1729649-8fojz4

حراك المعلمين: عودة مئات المعلمين للإضراب ونسبة المضربين 88%

20230425095544

إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار قرب رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم