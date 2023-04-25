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"واتس آب" يختفي من ملايين الأجهزة قريبا

الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتس آب" يختفي من ملايين الأجهزة قريبا



وكالات / سما /

أعلنت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن تطبيق "واتس آب" سيتوقف عن العمل على العديد من الأجهزة المزودة بأنظمة أندرويد القديمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فقد تم إعداد إصدار جديد من تطبيق "واتس آب"، لكن هذا الإصدار يحوي قيودا على العمل مع بعض إصدارات أنظمة أندرويد القديمة.

وتشير بعض مواقع الإنترنت إلى أن النسخة التجريبية من "واتس  آب" المخصصة لأنظمة أندرويد والتي يتم اختبارها حاليا، بينت أن التطبيق لن يعمل مع الهواتف والأجهزة الذكية التي تحوي أنظمة تشغيل أقدم من  Android 5.0 التي أطلقت عام 2014، أي أن التطبيق لن يعمل مع الأجهزة المزودة بأنظمة Android 4.4 KitKat.

ويرى بعض المبرمجين أن هذه الخطوة من القائمين على "واتس آب" هدفها تحسين قدرات التطبيق، وتزويده بميزات جديدة بما فيها ميزات الأمان.

وبالإضافة إلى نسخة "واتس آب" الاختبارية المخصصة لأجهزة أندرويد يتم اختبار نسخة من التطبيق مخصصة لأنظمة iOS أيضا، وزودت هذه النسخة برموز تعبيرية جديدة، وبعض الميزات التي تعزز خصوصية البيانات.

#واتس آب #الأجهزة #أندرويد

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