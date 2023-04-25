  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طولكرم: وقفة دعم وإسناد مع الأسرى في سجون الاحتلال

الثلاثاء 25 أبريل 2023 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

اعتصم عدد من ذوي الأسرى، وفصائل العمل الوطني، والمؤسسات الرسمية والشعبية، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب الصليب الأحمر بمدينة طولكرم، دعما للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وصمودهم في وجه السجانين.

وأكد المعتصمون دعمهم للأسرى وقضيتهم العادلة، في وجه إجراءات إدارة السجون التي تمعن في ممارساتها القمعية والتعسفية، والمتمثلة في استمرار سياسة الاعتقال الإداري، والإهمال الطبي المتعمد.

وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي برفع المعاناة عن آلاف الأسرى، الذين يتعرضون لهجمة شرسة، محملين الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 80 يوما، بعد تدهور صحته ووصولها إلى مرحلة بالغة الخطورة، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته، والإفراج عنه فورا.

ودعوا المجتمع المحلي بكافة فئاته ومؤسساته، إلى التفاعل مع قضية الأسرى ومساندتهم، من خلال المشاركة في الفعاليات المساندة لهم، ورفع صوتهم عاليا في كافة المحافل لدعم حريتهم التي آن الأوان لتحقيقها.

وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، إن اعتصام اليوم يأتي احتجاجا على ما تقوم به إدارة السجون من ممارسات لا إنسانية بحق الأسرى، والمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، مطالبا بأن تكون هناك مشاركة جماهيرية أوسع تليق بنضالات الأسرى البواسل والانتصار لحقوقهم والإفراج العاجل عنهم حتى يعيشوا بحرية وسلام، محملا الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى والأسيرات، خاصة المرضى وعلى رأسهم المناضل وليد دقة.

#سجون الاحتلال #طولكرم #الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد المنفذ.. 8 إصابات إحداها خطيرة في عملية دهس بالقدس المحتلة (صور وفيديو)

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس بالقدس.. صورة

معاريف: انهيار موقع "الموساد" والتأمين الوطني بهجوم الكتروني

مستشار حميدتي لقناة عبرية: الهجمات علينا تشبه هجمات حماس ضد "إسرائيل"

"إسرائيل" تدعو البرهان وحميدتي لـ"قمة مصالحة" في تل أبيب

أول تعليق من نتنياهو على عملية الدهس بالقدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

عماد

السفير المجالي يزور النائب الأردني المحتجز لدى الاحتلال

20230425115737

مشادات وتدافع بالأيدي.. إسرائيليون يهاجمون بن غفير في المقبرة

20230425011747

رئيس الشاباك: إسرائيل تواجه خلافات داخلية شديدة و"تكتل الجبهات" ضدها

image_processing20230425-1729649-8fojz4

حراك المعلمين: عودة مئات المعلمين للإضراب ونسبة المضربين 88%

20230425095544

إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار قرب رام الله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم