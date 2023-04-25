طولكرم: وقفة دعم وإسناد مع الأسرى في سجون الاحتلال

طولكرم / سما /

اعتصم عدد من ذوي الأسرى، وفصائل العمل الوطني، والمؤسسات الرسمية والشعبية، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب الصليب الأحمر بمدينة طولكرم، دعما للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وصمودهم في وجه السجانين.

وأكد المعتصمون دعمهم للأسرى وقضيتهم العادلة، في وجه إجراءات إدارة السجون التي تمعن في ممارساتها القمعية والتعسفية، والمتمثلة في استمرار سياسة الاعتقال الإداري، والإهمال الطبي المتعمد.

وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي برفع المعاناة عن آلاف الأسرى، الذين يتعرضون لهجمة شرسة، محملين الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 80 يوما، بعد تدهور صحته ووصولها إلى مرحلة بالغة الخطورة، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته، والإفراج عنه فورا.

ودعوا المجتمع المحلي بكافة فئاته ومؤسساته، إلى التفاعل مع قضية الأسرى ومساندتهم، من خلال المشاركة في الفعاليات المساندة لهم، ورفع صوتهم عاليا في كافة المحافل لدعم حريتهم التي آن الأوان لتحقيقها.

وقال منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة، إن اعتصام اليوم يأتي احتجاجا على ما تقوم به إدارة السجون من ممارسات لا إنسانية بحق الأسرى، والمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، مطالبا بأن تكون هناك مشاركة جماهيرية أوسع تليق بنضالات الأسرى البواسل والانتصار لحقوقهم والإفراج العاجل عنهم حتى يعيشوا بحرية وسلام، محملا الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى والأسيرات، خاصة المرضى وعلى رأسهم المناضل وليد دقة.