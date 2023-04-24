مشادات وتدافع بالأيدي.. إسرائيليون يهاجمون بن غفير في المقبرة

القدس المحتلة / سما /

شهدت المقابر العسكرية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، توترا وتدافعا بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها خلال إحياء ذكرى الجنود القتلى على خلفية خطة حكومة بنيامين نتنياهو "للإصلاح القضائي".وطالب معارضو الحكومة، وخاصة عائلات الجنود القتلى، بعدم حضور الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف إلى المقابر وعدم إلقاء خطابات خلال إحياء الذكرى.

وفرضت الشرطة الإسرائيلية حراسة أمنية مشددة وغير مألوفة في المقبرة العسكرية في بئر السبع، بسبب حضور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المراسم.

ووقعت مشادات وتدافع بالأيدي بين مشاركين في المراسم، وقالت مراسلتنا إن أهالي الجنود القتلى هاجموا بن غفير في المقبرة.

ورفع أفراد عائلات جنود قتلى لافتات كُتب فيها أنه "ليس مرغوبا ببن غفير هنا" وأن "بن غفير يرقص على الدماء". إلا أن بن غفير أصرّ على حضور المراسم. كما غادرت عائلات المقبرة قبل مجيء بن غفير، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنهم قولهم "فليتحدث إلى الحجارة".

وطالب رئيس منظمة "ياد لِبَنيم" لتخليد ذكرى الجنود القتلى، إيلي بن شيم، بن غفير بعدم الحضور إلى المقبرة في بئر السبع، واقترح عليه التوجه إلى مقبرة أخرى أو المشاركة في مراسم إحياء ذكرى القتلى من أفراد الشرطة. ورفض بن غفير ذلك. وعندما بدأ خطابه، تعالى صراخ العائلات مطالبة إياه بالمغادرة و"أنت ليس جديرا" بإلقاء خطاب.

كذلك يسود تخوف من احتجاجات ضد الحكومة ومن مشادات بين العائلات أنفسها في المقابر العسكرية الأخرى في أنحاء إسرائيل، التي يحضر إليها وزراء. ولم يتمكن أي وزير تقريبا من إنهاء خطابه بدون مقاطعة عائلات الجنود القتلى، أو التنازل عن إلقاء خطاب.

ووجهت وزارة الأمن رسالة إلى مندوبي الوزارة في المراسم، طالبتهم بأنه "في أي حدث غير مألوف تشهدونه أثناء المراسم، عليكم إبلاغ قوات الشرطة والحراسة فورا".

وخلال المراسم في المقبرة العسكرية في مدينة رعنانا، رفضت عضو الكنيست ميخال فولديغر، من حزب الصهيونية الدينية، مطالب العائلات بألا تلقي خطابا. وقال أحد الحاضرين إنه "أطلب ألا تتحدث مندوبة الائتلاف اليوم، فهذا سيثير جلبة"، فيما تعالى صوت امرأة تقول "أنا أرملة، أرجوكم أن تضعوا الورود وألا تتكلموا"، وفق موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.

واطعت عائلات جنود خطاب وزيرة المواصلات، ميري ريغف، خلال مراسم في المقبرة العسكرية في حولون. وصرخت امرأة نحو ريغف قائلة "يا للخزي، إنها تحقّر الجنود، ولم يتوجب أن تأتي إلى هنا"، فيما أنشدت امرأتان النشيد الوطني الإسرائيلي أثناء خطاب ريغف. كما جرى اشتباك بين عائلات الجنود القتلى أنفسها.

ودعا وزير الأمن، يوآف غالانت، خلال مراسم قراءة أسماء الجنود القتلى التي جرت في المقبرة العسكرية في القدس، إلى الامتناع عن الاحتجاجات أثناء المراسم في المقابر العسكرية. وأضاف أنه "أكرر طلبي من جميع مواطني إسرائيل بإبقاء الخلافات خارج المقابر والحفاظ على قدسية هذا اليوم".

وألقى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خطابا في المقبرة العسكرية في القدس، من دون أن تتم مقاطعته. وقال إنه "سنتذكر في هذا العام أكثر مما مضى أننا إخوة. إخوة في الخدمة العسكرية، إخوة في السلاح، إخوة في الدم". وتطرق إلى الجنود الإسرائيليين الأسرى، قائلا إنه "سنقف معا كإخوة ونعيد إخوتنا، وسنقف معا كإخوة ونضمن استقلالنا من جيل إلى آخر".