  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب يصف الولايات المتحدة بـ"مكب للنفايات" ويكشف السبب..

الثلاثاء 25 أبريل 2023 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يصف الولايات المتحدة بـ"مكب للنفايات" ويكشف السبب..



وكالات

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سياسات إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في مجال الهجرة لأنها حولت الولايات المتحدة إلى "مكب للنفايات".

وأضاف ترامب في تعليقه يوم أمس على احتمال إعلان بايدن عن نيته الترشح للرئاسة في عام 2024: "خلال فترة إدارتي، كانت لدينا الحدود الأكثر أمانا في تاريخ الولايات المتحدة. في عهد بايدن، تم إلغاء الحدود الجنوبية ودخل ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا رغم أن الكثيرين منهم في غاية الخطورة. نحن أصبحنا مثل مكب نفايات. امتلأت مدننا بالمشردين ومدمني المخدرات والمجرمين العنيفين".

وشدد ترامب بشكل خاص في حديثه، على أن نتيجة فترة بايدن الرئاسية شهدت "أقوى تضخم في نصف قرن" و تميزت "بكارثة في أفغانستان".

كما أشار ترامب إلى أن العالم يقف "على شفا حرب عالمية ثالثة"، بسبب سياسات بايدن.

ومن المعروف أن ترامب كان قد وعد خلال حملته الانتخابية في عام 2016، بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وطرد الذين تمكنوا من دخول الولايات المتحدة. وبعد توليه السلطة، أوعز بتشييد جدار على طول الحدود مع المكسيك.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد المنفذ.. 8 إصابات إحداها خطيرة في عملية دهس بالقدس المحتلة (صور وفيديو)

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس بالقدس.. صورة

معاريف: انهيار موقع "الموساد" والتأمين الوطني بهجوم الكتروني

مستشار حميدتي لقناة عبرية: الهجمات علينا تشبه هجمات حماس ضد "إسرائيل"

"إسرائيل" تدعو البرهان وحميدتي لـ"قمة مصالحة" في تل أبيب

أول تعليق من نتنياهو على عملية الدهس بالقدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

20230425011747

رئيس الشاباك: إسرائيل تواجه خلافات داخلية شديدة و"تكتل الجبهات" ضدها

image_processing20230425-1729649-8fojz4

حراك المعلمين: عودة مئات المعلمين للإضراب ونسبة المضربين 88%

20230425095544

إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار قرب رام الله

photo_2023-04-24_21-46-23

معاريف: انهيار موقع "الموساد" والتأمين الوطني بهجوم الكتروني

FuZ3yiYWIAAhbbF

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم