  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في القدس بعد الاعتداء عليهم

الثلاثاء 25 أبريل 2023 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين في مدينة القدس، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر أبو راس، من بلدة قلنسوة بأراضي عام 48، عند أبواب المسجد الأقصى، وذلك بعد توقيفه على أبواب المسجد لأداء الصلاة، بحجة مخالفته لأمر الإبعاد. 

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الأقصى الشاب جاد الله الغول، بعد محاولته الدفاع عن سيدة تركية قرب مصلى باب الرحمة، عقب الاعتداء عليها. 

كما اعتقلت تلك القوات ظهر اليوم الشاب إيهاب سرور، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح قرب محكمة الصلح في القدس، حيث احتشد الأهالي والصحفيون أمام المحكمة لمساندة الشاب المقدسي رمزي العباسي، في وقت محاكمته التي كان من المقرر أن تعقد ظهر اليوم، لكن محكمة الاحتلال قامت بتأجيل المحاكمة ليوم الأحد القادم. 

#الاحتلال #القدس

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد المنفذ.. 8 إصابات إحداها خطيرة في عملية دهس بالقدس المحتلة (صور وفيديو)

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس بالقدس.. صورة

معاريف: انهيار موقع "الموساد" والتأمين الوطني بهجوم الكتروني

مستشار حميدتي لقناة عبرية: الهجمات علينا تشبه هجمات حماس ضد "إسرائيل"

"إسرائيل" تدعو البرهان وحميدتي لـ"قمة مصالحة" في تل أبيب

أول تعليق من نتنياهو على عملية الدهس بالقدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

20230425011747

رئيس الشاباك: إسرائيل تواجه خلافات داخلية شديدة و"تكتل الجبهات" ضدها

image_processing20230425-1729649-8fojz4

حراك المعلمين: عودة مئات المعلمين للإضراب ونسبة المضربين 88%

20230425095544

إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار قرب رام الله

photo_2023-04-24_21-46-23

معاريف: انهيار موقع "الموساد" والتأمين الوطني بهجوم الكتروني

FuZ3yiYWIAAhbbF

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم