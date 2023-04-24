  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية : انتظام الدوام في كافة مدارس الضفة وعددها 1910

الثلاثاء 25 أبريل 2023 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية : انتظام الدوام في كافة مدارس الضفة وعددها 1910



رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، انتظام العملية التعليمية في كافة مدراس الضفة الغربية وعددها 1910 مدارس.

جاء ذلك خلال جولة له في مدراس محافظة رام الله والبيرة للاطمئنان على سير العملية التعليمة.

وقال اشتية: "أنه لا يوجد مدرسة واحدة متعطلة، بل بعض المعلمين ما زالوا غير ملتحقين بمدارسهم".

وطمأن، الأهالي بأن امتحان الثانوية العامة سيعقد في موعده المقرر سابقا، وأن العام الدراسي سيكون مفتوحا لحين انتهاء المنهاج الدراسي كاملا.

وشدد اشتية على أن الحكومة تجاوبت مع كافة المبادرات التي قدمها المجتمع المدني والفصائل، وعدد من الشخصيات الوطنية، وما ورد من اللجنة المركزية لحركة "فتح"، إلا أن هناك من يريد حرف مطالب المعلمين عن مسارها النقابي.

وقال: "إن مجلس الوزراء طلب من وزارة التربية والتعليم لإعداد كل ما يلزم ضمن إطار القانون، لعودة مسيرة التعليم إلى مسارها الطبيعي".

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد المنفذ.. 8 إصابات إحداها خطيرة في عملية دهس بالقدس المحتلة (صور وفيديو)

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس بالقدس.. صورة

معاريف: انهيار موقع "الموساد" والتأمين الوطني بهجوم الكتروني

مستشار حميدتي لقناة عبرية: الهجمات علينا تشبه هجمات حماس ضد "إسرائيل"

"إسرائيل" تدعو البرهان وحميدتي لـ"قمة مصالحة" في تل أبيب

أول تعليق من نتنياهو على عملية الدهس بالقدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

20230425011747

رئيس الشاباك: إسرائيل تواجه خلافات داخلية شديدة و"تكتل الجبهات" ضدها

image_processing20230425-1729649-8fojz4

حراك المعلمين: عودة مئات المعلمين للإضراب ونسبة المضربين 88%

20230425095544

إصابة مستوطن جراء عملية إطلاق نار قرب رام الله

photo_2023-04-24_21-46-23

معاريف: انهيار موقع "الموساد" والتأمين الوطني بهجوم الكتروني

FuZ3yiYWIAAhbbF

قناة عبرية: "إسرائيل" لن تسلم النائب الأردني حتى لو على حساب أزمة دبلوماسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم