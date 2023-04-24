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أسبوع حاسم لصلاح في مواجهة هالاند على القمة

الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسبوع حاسم لصلاح في مواجهة هالاند على القمة



وكالات / سما /

يمثل الأسبوع الحالي فصلا حاسما في المنافسة بين نجم ليفربول محمد صلاح، ومهاجم مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند، على صعيد الرقم القياسي للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر ستي صاحب المركز الثاني والمدافع عن اللقب، المتصدر الحالي أرسنال في قمة منتظرة بالدوري الإنجليزي، بعد غد الأربعاء، وهو ما يمثل فرصة ذهبية بالنسبة إلى هالاند لتحطيم الرقم القياسي، فالأمر بالنسبة له يبدو "شبه مضمون"، وفق تقارير إعلامية.

وفي موسمه الأول مع ليفربول 2018/2017، حقق النجم المصري محمد صلاح حصيلة لافتة من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 32 هدفا، وهو أول لاعب يحقق هذه الحصيلة منذ التعديل الذي أجري على هذه البطولة لتصبح إجمالي مبارياتها 38 وليس 42 منذ موسم 1996/1995.

وحافظ صلاح على هذا الرقم القياسي منذ 5 مواسم، لكن يبدو أنه قد يفقده، هذا الأسبوع.

وذكر موقع "ليفربول" على الإنترنت أن هالاند (22 عاما) يبدو في وضع يسمح له بكسر هذا الرقم.

وكان هالاند قد عادل رقم صلاح، الأسبوع الماضي، عندما سجل الهدف رقم 32 في البريميرليغ في الموسم الحالي، علما بأن صلاح أحرز حتى الآن في هذا الموسم 16 هدفا.

ولا يزال أمام المهاجم النرويجي 8 مباريات في البطولة، وتشير توقعات إلى أنه قد ينهي الموسم بحصيلة 40 هدفا، وهو ما سيكون – إن حدث- رقما غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وقال الموقع إن صلاح لن يكون سعيدا بخسارة رقمه القياسي، لكن قد يكون بوسع النجم المصري أن يعوض الأمر في المواسم المقبلة.

#محمد صلاح #إيرلينج هالاند #مانشستر سيتي #ليفربول

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