رئيس أتلتيكو يُدافع عن برشلونة في قضية نيجريرا

دافع إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، عن برشلونة في قضية نيجريرا التي يُواجه فيها الكتلان اتهاماً برشوة الحُكام.

وكان المُدعي العام في إسبانيا قد وجه أصابع الاتهام تجاه برشلونة بشأن دفع ما يُقارب 7 مليون يورو لشركة ذات صلة بالحكم السابق ونائب رئيس لجنة الحُكام السابق خوسيه نيجريرا.

وقال سيريزو، في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية، :”حتى نصل لدرجة الإثبات فإن كل شيء سيكون محل افتراضات حقاً، أنا أعمل في حقل كرة القدم منذ 35 سنة، ولم أشعر أبداً أو أسمع أو أفكر في إمكانية شراء حكم”.

وتابع رئيس أتلتيكو :”من الصعب للغاية شراء مُباراة، أنا لا أعرف كيف يُمكنك أن تشتري حكماً، هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن الأمر”.

وأضاف سيريزو :”لم أمر بأي تجربة تُثير الشُبهات سواء أمام برشلونة أو ضد أي طرف آخر”.

ويتمسك نادي برشلونة ورئيسه خوان لابورتا بالبراءة في الواقعة، وشدد رئيس النادي على أن تلك الاتهامات هدفها الإساءة للكيان، وتوعد لابورتا المُسيئين للعملاق الكتالوني على خلفية القضية.