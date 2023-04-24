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روني يرشح السفاح للفوز بالكرة الذهبية!

الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
روني يرشح السفاح للفوز بالكرة الذهبية!



وكالات / سما /

رشح الإنجليزي الدولي السابق، واين روني، سفاح مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في العام الجاري.

روني، رأس حربة مانشستر يونايتد الأسبق، أغدق المديح على هالاند، في تصريحات صحفية مساء الإثنين، وقال” أعتقد أن هالاند هو أفضل لاعبي العالم في الوقت الراهن، بالطبع ليونيل ميسي هو الأفضل، ولكن في الوقت الراهن لا أحد أفضل منه في الملاعب”.

وأضاف روني” لماذا لا نراه يحمل الكرة الذهبية؟ أظن أن ما يفعله يجعله مرشح، لقد سجل 224 هدفاً في 264 لقاء، وهذه إشارة على كونه لا تتراجع أرقامه ولا مستوياته”.

واستطرد واين” أحسب أنفاسي بسبب ما يفعله هالاند، لقد وصل إلى مستويات مرعبة، وأظن أنه الأفضل في العالم بسبب أرقامه التي يواصل تحقيقها، وعقليته المميزة، والعروض التي يطل بها علينا”.

وأكمل أسطورة اليونايتد” لو كان هناك من يبحث عن الفائز بالكرة الذهبية هذا العام، فيجب أن تذهب لهالاند، ولكن هناك شرط لحدوث ذلك وهو استمراره على نفس المنوال ومحافظته على مستواه في الموسم الجاري”.

#روني #الكرة الذهبية #مانشستر سيتي #إيرلينج هالاند

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