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نيمار على رادار بويلي لتدعيم تشيلسي

الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار على رادار بويلي لتدعيم تشيلسي



وكالات / سما /

أبدى نادي تشيلسي اهتماماً بخدمات النجم البرازيلي الموهوب نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وبحسب تقرير نشرته مجلة فور فور تو البريطانية فإن مالك النادي الإنجليزي تود بويلي يرغب في ضم نيمار الذي لايعيش أفضل فتراته مع الفريق الباريسي.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي سيُقدم عرضاً مُثيراً لضم النجم البرازيلي هذا الصيف، ويأتي ذلك في إطار تخطيط بويلي لمزيد من الاستثمارات في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكر التقرير نقلاً عن صحيفة ميرور البريطانية أن نادي باريس سان جيرمان مُرحب بفكرة بيع نيمار لإفساح المجال أمام الجيل الجديد في النادي.

ويبلغ نيمار من العُمر 31 عاماً، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2025.

وكان اللاعب السابق لبرشلونة قد انتقل للباريسيين بصفقة قياسية في 2017، ومنذ ذلك الحين لعب 173 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 118 هدفاً، وصنع 77 هدفاً.

ولعب نيمار مع برشلونة في 186 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 105 هدفاً، وصنع 76 هدفاً.

#نيمار #تشيلسي #باريس سان جيرمان

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