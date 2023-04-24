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بونيك : مهمة ريال مدريد والسيتي ليست سهلة في دوري الأبطال

الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بونيك : مهمة ريال مدريد والسيتي ليست سهلة في دوري الأبطال



وكالات / سما /

تحدث بونيك، نجم روما ويوفنتوس السابق، عن الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسيلعب إنترميلان مع ميلان في نصف النهائي الأول، ليلعب الفائز من المُنتصر في مُواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي الثاني.

ويرى بونيك الذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” أن مهمة السيتي والريال لن تكون سهلة أمام الفائز من ديربي ميلانو.

وقال بونيك، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا، :”لا يوجد ما يجعلنا نقول إن ميلان أو إنترميلان سيخسر نهائي دوري الأبطال، حتى لو لن يكونا الطرف الأوفر حظاً في المُواجهة ضد مانشستر سيتي أو ريال مدريد”.

وتابع :”اللعب في إيطاليا هو الدوري الأصعب في أوروبا، إذا كان بمقدورك أن تلعب جيداً في إيطاليا فبإمكانك أن تقوم بالأمر نفسه في أي مكان”.

وأضاف بونيك :”صحيح أن البنية التحتية بحاجة للعمل، ولكن كمُحبٍ لإيطاليا والكرة الإيطالية أتمنى أن يعودوا لما كانوا عليه في الثمانينيات حينما كانوا الأفضل في أوروبا”.

#ريال مدريد #مانشستر سيتي #دوري الأبطال

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