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الاحتلال يعتقل شابة تركية وأحد موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى

الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابة تركية وأحد موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء  ، شابة تركية وأحد موظفي "الأوقاف الإسلامية" التابعة للحكومة الأردنية، من المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال لاحقت شابة تركية خلال تواجدها في الأقصى وهي تقرأ آيات من القرآن الكريم، ثم قامت باعتقالها واقتيادها إلى مركز شرطة "باب الاسباط".

كما اعتقلت موظف "دائرة الأوقاف" جاد الغول من الأقصى.

ويذكر أن أفرادا من شرطة الاحتلال، قد اعتدَوا يوم أمس، على مصلى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى المبارك، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية على التوالي، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.

#شابة تركية #القدس #الاحتلال #المسجد الاقصى

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