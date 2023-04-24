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إصابة 9 إسرائيليين و 16 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة

الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة والقدس المحتلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وأسفرت عن وقوع 9 إصابات في صفوف جنود الاحتلال والمغتصبين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 16 عملاً مقاوماً، توزعت ما بين عملية دهس واحدة، و4 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة واحدة، إلى جانب مواجهات مع الاحتلال وإلقاء حجارة في 10 نقاط بالضفة الغربية.

وأصيب 8 مغتصبين في عملية دهس بطولية وقعت في سوق محانيه يهودا بالبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بينها حالة خطيرة للغاية.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق برام الله، تركزت في منطقة عارورة، وقرية دير أبو مشعل، وتخللها إلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون في نابلس النار صوب مغتصبة "جدعونيم"، إضافة إلى تنفيذ عملية إطلاق نار أخرى في شارع تل بالمدينة، بينما استهدف مقاومون جنود الاحتلال خلال اقتحام حي المعاجين بنابلس، بالرصاص وبتفجير عبوة ناسفة، إضافة إلى مواجهات شعبية.

كما اندلعت مواجهات أخرى بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق عدة بنابلس، منها مخيم عسكر، وبلدة بيتا.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت، إلى جانب مواجهات منفصلة في أريحا ومخيم عقبة جبر، أدت إلى إصابة جندي من جيش الاحتلال.

وشهد مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم مواجهات مع قوات الاحتلال، بينما اندلعت مواجهات أخرى في منطقة حدب الفوار بالخليل.

 
#المقاومة الفلسطينية

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