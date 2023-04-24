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نادي الأسير: استمرار الاحتلال باعتقال الأسير خضر عدنان هو قرار إعدام بحقّه

الثلاثاء 25 أبريل 2023 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: استمرار الاحتلال باعتقال الأسير خضر عدنان هو قرار إعدام بحقّه



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، "إنّ استمرار الاحتلال باعتقال الأسير خضر عدنان، هو قرار إعدام بحقّه، وذلك بعد مرور 80 يومًا على إضرابه المفتوح عن الطعام، ووصوله إلى مرحلة صحيّة بالغة الخطورة". 

وأكّد النادي في بيان له، أنّه وعلى الرغم مما وصل إليه من حالة صحيّة، فإنّ الاحتلال يرفض حتّى اليوم الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله، وكذلك يرفض السّماح لعائلته بزيارته، كما ويرفض نقله بشكل دائم إلى مستشفى (مدنيّ)، وفي كل مرة يجري نقله إلى المستشفى، يتم إعادته بحجة أنه يرفض أخذ المدعمات، وإجراء الفحوص الطبيّة. 

وخلال زيارة أجراها له المحامي يوم أمس في سجن (الرملة)، تم قطع الزيارة بعد أن فقد وعيه، دون معرفة ما جرى معه لاحقًا، حيث أبلغت إدارة السّجن المحامي أنها ستقوم بنقله إلى المستشفى. 

يذكر أن جلسة محكمة قد عقدت أول أمس  للأسير الشيخ عدنان، وحضرها عبر الفيديو (كونفرنس)، وخلالها فقد وعيه عدة مرات، كما وأصيب بتشنجات حادة، كما ورفضت المحكمة طلب محاميه بالإفراج عنه.

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