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"الخارجية": انطلاق الحافلات التي تقل أبناء شعبنا باتجاه المعبر الحدودي المصري

الثلاثاء 25 أبريل 2023 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": انطلاق الحافلات التي تقل أبناء شعبنا باتجاه المعبر الحدودي المصري



رام الله / سما /

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، أحمد الديك، أن الحافلات التي تقل طلبتنا من أبناء شعبنا في قطاع غزة انطلقت صباح هذا اليوم باتجاه المعبر الحدودي مع جمهورية مصر العربية، حيث انطلقت 3 حافلات تقل على متنها 130 طالباً وما يقارب 60 مواطناً من أبناء شعبنا.

وأضاف الديك في باين له: "إن سفارة دولة فلسطين في القاهرة أتمت جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبالهم على المعبر الحدودي، بما في ذلك تسيير باصات من الجانب المصري على المعبر لنقلهم مباشرة إلى معبر رفح، وكذلك هو الحال في استكمال سفارة فلسطين في الرياض والقنصلية العامة في جدة وكذلك سفارة فلسطين في عمان الإجراءات لاستقبال المجموعة الثانية". 

وأوضح الديك، أن حافلة رابعة تحمل ما يقارب 54 مواطناً من أبناء شعبنا في قطاع غزة ستتوجه هذا اليوم باتجاه بورتسودان، مؤكداً أن المجموعة الأولى التي توجهت إلى بورتسودان قد وصلت وسوف تغادر إلى جدة في طريقها إلى الأراضي الأردنية.

وأشار الديك إلى أن عملية الاجلاء لا زالت متواصلة بجهود كبيرة تبذلها خلايا الازمة في مقر الوزارة وسفارات دولة فلسطين في كل من الخرطوم والرياض والقاهرة وعمان، وبالشراكة التامة مع جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والمؤسسات الشريكة.

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