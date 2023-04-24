رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الثلاثاء.

يديعوت أحرونوت:

استعدادات أمنية غير مسبوقة في المقابر العسكرية في ذكرى قتل الجنود في حروب إسرائيل بسبب الأزمة السياسية ومطالبة أهالي القتلى بعدم مشاركة الوزراء في الذكرى

عائلات الجنود فضلوا زيارة قبور أبنائهم أمس لكي لا يلتقوا مع الوزراء

عملية دعس في القدس وقتل منفذ العملية حاتم نجمة من بيت صفافا وإصابة 8 إسرائيليين أحدهم في وضع حرج

بن غفير يصر على المشاركة في مقبرة بئر السبع على الرغم من المعارضة الشديدة لعائلات الجنود ولمنع العنف سيتم إدخال بن غفير بسيارته إلى المقبرة وتم إقامة خيمة سيقف بها

الطائفة الدرزية تطلب من الوزير جيلا جمليئيل بعدم الحضور إلى المقبرة العسكرية الدرزية لأنها دعمت قانون المواطنة العنصري

معاريف:

على خلفية الاحتجاجات في المقابر العسكرية – عدد القتلى في حروب إسرائيل 24213 وعدد القتلى في العمليات 4255

تخوف من الشغب والمظاهرات في القبور احتجاجا على مشاركة الوزراء

عدد سكان إسرائيل 9.727 مليون منهم 2 مليون عربي ونصف مليون غير معرفين دينيا

الليكود يستأجر ألف حافلة لنقل المتظاهرين الداعمين للحكومة للمشاركة في مظاهرة يوم بعد غد أمام الكنيست.. وقادة الاستيطان يطالبون المستوطنين بالمشاركة

قادة مظاهرة اليمين: سنوضح للرئيس وللمحكمة العليا والمعارضة إلى هنا؟

ممثلة الحكومة للمحكمة العليا: يجب رفض الالتماس لإخلاء الخان الأحمر لأن الحكومة هي من ستقرر ذلك وأيضا لأسباب سياسية وأمنية

هآرتس:

نشطاء اليمين تظاهروا ضد الاجتماع الذي عقد بتل ابيب واتهموا المشاركين بالخون لانهم يدافعون عن الفلسطينيين

النيابة العامة تطلب من المحكمة العليا رد الالتماس لاخلاء الخان الاحمر وان الحكومة من ستققر متى وكيف سيتم ذلك

نحيميا شتسلر يكتب: يجب ان نحارب من اجل "الاستقلال" خمس جرحى في عملية دهس بالقدس