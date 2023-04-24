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الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي

الثلاثاء 25 أبريل 2023 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الشهر الماضي



رام الله / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي سجل ارتفاعا خلال شهر آذار الماضي.

وأوضح "الإحصاء" في تقرير أعده بهذا الخصوص، ونُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المباني السكنية في الضفة الغربية سجل ارتفاعا نسبته 1.24%، إذ ارتفع إلى 121.21، مقارنة بـ119.73 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 1.92%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 1.01%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.18% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعا نسبته 1.19% خلال الشهر المرصود مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ ارتفع إلى 120.26 مقارنة بـ118.85 خلال شهر شباط الماضي.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 1.92%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.96%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا طفيفا نسبته 0.04% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعا نسبته 2.06%، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 122.30، مقارنة بـ119.83 خلال شهر شباط (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 2.34%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 1.86%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.17% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعا نسبته 0.85% خلال شهر آذار،  مقارنة بشهر شباط، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 116.83، مقارنة بـ115.85 خلال الشهر الذي سبقه (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسة، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعا نسبته 2.67%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.71%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعا نسبته 0.69%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضا مقداره 0.36% خلال شهر آذار 2023 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 1.01%، إذ ارتفع إلى 129.92 مقارنة بـ128.63 خلال شهر شباط (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعا نسبته 2.41% إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 124.79 مقارنة بـ121.86 خلال الشهر السابق، وسجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعا نسبته 0.42%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 132.25، مقارنة بـ131.71 خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعا نسبته 0.29%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 115.58، مقارنة بـ115.24 خلال الشهر الذي سبقه.

#الإحصاء الفلسطيني #تكاليف البناء #شبكات المياه

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