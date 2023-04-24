رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر استشهاد شابين برصاص الاحتلال في بيت صفافا جنوب القدس، ومخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

كما عنونت على صدر صفحاتها الأولى، تأكيد وزارة التربية والتعليم عودة العملية التعليمية إلى الانتظام في جميع المدارس الحكومية اعتبارًا من صباح اليوم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ شهيدان من بيت صفافا ومخيم عقبة جبر والاحتلال يواصل خنق أريحا

_ بحضور الرئيس: مؤسسة محمود عباس تقيم مهرجان أبناء الشهداء

_ الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس جيبوتي بحلول عيد الفطر

_ جلسة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الأوضاع في فلسطين

_ استئناف الدوام المدرسي في جميع المحافظات اليوم

_ حكومة الاحتلال تطالب "العليا" برد الالتماس بشأن إخلاء "الخان الأحمر"

_ الأسير الكفيف عز الدين عمارنة يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداري

_ "الخارجية" تنشر توضيحًا بشأن تأخير انطلاق قافلة الإجلاء نحو المعبر المصري

_ معارك السودان تحول مستشفيات الخرطوم إلى مدافن مفتوحة

"الأيام":

­_ استشهاد شاب وإصابة ثلاثة بالرصاص خلال اقتحام إسرائيلي لمخيم عقبة جبر

_ القدس: استشهاد مواطن من بيت صفافا بزعم دهس 8 إسرائيليين في "محني يهودا"

_ إمهال عائلة أسبوعًا لهدم غرفة بمنزلها في الشيخ جراح

_ المستوطنون يعودون لاقتحام "الأقصى" والاحتلال يقتحم مصلى باب الرحمة

_ الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة وغزة

_ الاحتلال يقطع أذان العشاء في الأقصى

_ "السلام الآن": سلطات الاحتلال تبدأ الشهر المقبل بحفر طريق الطوق شرق القدس

_ عودة العملية التعليمية للانتظام في جميع المدارس الحكومية اليوم

_ كوهين يطالب بمحاكمة النائب الأردني المحتجز بزعم محاولة تهريب أسلحة

_ الحكومة الإسرائيلية تطالب "العليا" برد الالتماس بشأن إخلاء الخان الأحمر

_ هرتسوغ: إسرائيل تواجه أسوأ أزمة منذ تأسيسها

"القدس":

_ شهيدان في القدس ومخيم عقبة جبر

_ إغلاق الضفة وغزة ورفع حالة التأهب

_ الشرطة الإسرائيلية تدمر محتويات "باب الرحمة"

_ إسرائيل تعتزم تأجيل إخلاء الخان الأحمر رغم عناد سموتريتش

_ إمهال المواطنة فاطمة سالم في الشيخ جراح أسبوعا لهدم منزلها

_ مداهمات واعتقالات في عدة مناطق

_ خطة لترميم قلعة القصر جنوب البلدة القديمة بالقدس

_ "التربية": استئناف الدراسة اليوم في جميع المحافظات