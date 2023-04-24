انتظام العملية التعليمية في جميع مدارس الوطن بعد انقطاع دام أكثر من شهرين

رام الله / سما /

انتظمت العملية التعليمية في جميع مدارس الوطن، صباح اليوم الثلاثاء، بعد انقطاع دام أكثر من شهرين.

ودخل آلاف الطلبة الى صفوفهم في المدارس المختلفة، وسط فرحة الأهالي والطلبة معا، لانتظام التعليم في المدارس.

ويأتي انتظام العملية التعليمية، بعد دعوات من جميع المؤسسات الوطنية، والمجتمع المدني، ومجالس أولياء الأمور في المحافظات، وإثر استجابة الحكومة لجميع مطالب المعلمين المتعلقة بالشق المالي، ومهننة التعليم، واستجابة الاتحاد العام للمعلمين بالتحضير للانتخابات قبل بدء العام الدراسي المقبل، والمصادقة بالإجماع على التعديلات التي تكفل إجراء العملية الديموقراطية بشفافية.

وأشارت مصادر تربوية، الى أنه سيتم تعويض الطلبة من خلال خطط علاجية وبرنامج تعويضي لكافة المقررات الدراسية، أعدته وزارة التربية والتعليم.